Cade dal tetto e si ferisce a bacino, torace e testa: operaio muore in ospedale

Otto giorni. Tanto è durata l'agonia di Lamsalahi Abdelhak, l'operaio di soli 32 anni che lavorava alla Nolli di Carpenedolo. La tragica notizia della morte dell'operaio è arrivata nella mattinata di ieri, venerdì 11 agosto, a distanza di otto giorni dall'incidente avvenuto poco prima delle 14:00 di giovedì 3 agosto.

L'operaio era ricoverato presso la Poliambulanza di Brescia. L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda che produce box prefabbricati, monoblocchi e attrezzature edili. Al momento della tragedia Lamsalahi stava riparanto il tetto dai danni della grandine. Per ragioni passate al vaglio dei tecnici, l'operaio è caduto al suolo da un'altezza di circa cinque metri.

Ferito gravemente al bacino, al torace e alla testa, il 32enne è deceduto ieri mattina. Una coincidenza terribile: nella stessa azienda, solo quattro anni fa, il 28 agosto 2019, un incidente analogo costò la vita all'allora titolare, Dario Nolli, precipitato al suolo quando stava controllando i danni del maltempo sul tetto.

Lamsalahi Abdelhak è descritto dai colleghi come un bravo ragazzo. La salma dell'uomo, come deciso dalla famiglia, farà ritorno in patria, in Marocco, per la sepoltura.