È morto l'amico di Carlo: in mondovisione strinse la mano al Re d'Inghilterra

Solo pochi mesi fa è finito su tutte le televisioni del mondo, immortalato mentre stringeva la mano e chiacchierava (in italiano, con spiccato accento nostrano) con il principe Carlo, il giorno prima della sua incoronazione a Re d'Inghilterra. Nei giorni scorsi è deceduto all'età di 82 anni Italo Zucchinelli, pensionato di Quinzano d'Oglio, appassionato delle vicende dei reali inglesi ma anche instancabile volontario e animatore della vita comunitaria.

Ex infermiere, Italo ha trascorso tutta la sua vita a contatto con il prossimo, in ospedale ma anche nel suo amato paese, dove aiutava quanti avevano bisogno, in parrocchia, con gli anziani, nel gruppo teatrale. La sua storia fece letteralmente il giro d'Italia (un servizio andò in onda durante il Tg3) quando, recatosi a Londra per l'incoronazione del Re, fu ripreso mentre parlava con Carlo.

Non era il primo contatto con i reali inglesi: qualche tempo prima aveva scritto alla Regina Elisabetta II esprimendole le condoglianze per la morte del consorte Filippo di Edimburgo. La Regina gli rispose, e lui conservava gelosamente la lettera.

Un saluto di commiato per la scomparsa di Italo è stato scritto dalla pagina "Questo è Quinzano (BS)": «Il nuovo anno ci porta una brutta notizia, il nostro caro amico ITALO ZUCCHINELLI ci ha lasciato. Persona molto conosciuta in paese per il suo impegno nel sociale, ha affiancato per molti anni il gruppo Santa Elisabetta partecipando a numerosi spettacoli ed eventi a scopo benefico. Grande ammiratore dei reali inglesi tanto da partecipare all’incoronazione di Re Carlo realizzando così il suo sogno di stringergli la mano. Fai buon viaggio Italo, riposa in pace».