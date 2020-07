Favoreggiamento all'immigrazione clandestina: arrestati due fratelli

Arrestati al Brennero per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Le manette sono scattate ai polsi di due cittadini indiani, fratelli di 27 e 26 anni regolarmente residenti a Brescia, fermati in ingresso in Italia dalla Polizia di Stato.

Gli agenti hanno notato un'auto con targa italiana, proveniente dall'Austria, ed hanno intimato l'alt. A bordo c'erano tre persone: oltre ai due fratelli, un connazionale dei due, senza alcun documento. Dopo gli accertamenti di rito i poliziotti hanno tratto in arresto il 27enne e il 28enne, che dovranno ora rispondere del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.



Fonte: Trentotoday.it