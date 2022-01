Palazzina devastata dalle fiamme: cinque famiglie senza casa

Brescia. Sabato sera, un incendio è divampato in una palazzina in via Montedenno a Mompiano. L'allarme è stato lanciato verso le 22 da un vicino, che ha visto il fumo uscire dall'appartamento di un uomo che – in quegli istanti – non si trovava in casa.

Prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, mentre gli agenti della Locale hanno transennato la zona. Cinque famiglie sono attualmente senza casa (lo stabile è stato dichiarato inagibile), ma hanno trovato ospitalità presso i parenti.