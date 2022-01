Vasto incendio nei boschi del Maniva: vigili del fuoco e protezione civile al lavoro

Grosso incendio nei boschi di Collio. Le fiamme stanno bruciando la vegetazione nella zona di Val Gradello e Botticini, a poche centinaia di metri dal Maniva.

Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile, due elicotteri e un canadair sono stati inviati dalla centrale di Curno.

Causa il vento e la siccità, nella giornata di ieri un'allerta arancione per il rischio incendi era stata diramata da Regione Lombardia. La nostra provincia è tra le più colpite in questo periodo: il rogo in corso sul Maniva segue di pochi giorni quelli avvenuti in Maddalena e sulla Corna Blacca.