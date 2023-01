Incendio in cascina: è un inferno di fuoco, fiamme alte decine di metri

Verso le 18 di ieri, domenica 1° gennaio, 10 squadre dei vigili de fuoco – per un totale di 43 uomini – sono dovute intervenire per un incendio scoppiato in una cascina al confine tra Coccaglio e Chiari, in prossimità della Provinciale 11 tra via Cattarello e via Brescia.

Le fiamme, alte decine di metri e visibili a chilometri di distanza, hanno interessato una superficie di 300 metri quadrati, di uno stabile adibito a fienile davanti all'azienda De Antoni.



Ad alimentare il violento rogo il fieno di circa 800 rotoballe. Il fumo ha avvolto la Provinciale, che è stata chiusa dai carabinieri di Chiari per circa per tre ore, nel tratto che va dalla rotonda della zona industriale a nord del paese e via Gazzolo. Per domare il rogo i pompieri hanno dovuto lavorare tutta la notte.