L'ultimo saluto a Idris: via vai continuo alla camera ardente

Un incessante via vai alla camera ardente allestita in Poliambulanza. I familiari, gli amici, gli ex colleghi, ma anche tante persone comuni si stanno recando, tra ieri e oggi (orario di apertura dalle 8:00 alle 17:50), in via Bissolati per l'ultimo saluto a Idris Sanneh, deceduto all'età di 72 anni dopo alcune settimane di ricovero. Nella giornata di ieri i familiari hanno dichiarato che il decesso potrebbe essere dovuto a una forma di vasculite, un'infiammazione delle pareti dei vasi sanguigni (arterie, vene e capillari). «Fa piangere pensare che non ci sia più, dà gioia ripensare a quello che è stato», lo scrivono la moglie Mimma, le figlie Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin.

E sui social si susseguono i saluti di quanti l'hanno conosciuto. Uno dei ricordi più accorati è quello di Marino Bartoletti, giornalista, storico volto della tv e grande narratore sportivo. Bartoletti era amico di Idris, amico vero, e il suo saluto pubblico fa capire quanto Idris fosse generoso e di animo gentile: «Mi chiamava “il mio Muzungo”, che stava per “grande fratello bianco”. E la nostra era veramente fratellanza pura, fatta di amore, di ironia, di complicità, di dolcezza. Era un uomo entusiasta, intelligente, tollerante, colto, spiritoso, riconoscente. Mi voleva un bene dell’anima. E io a lui! Quando usciva dalle righe mi chiedeva di "perdonarlo". Ed era fin troppo facile, vista la sua candida bontà. Ma stavolta credo proprio che non ci riuscirò! In questo mondo di divisioni infami sapeva sempre unire, mai dividere! Se ne va veramente un pezzo della mia vita. Inchallah mon frère. Bon voyage».

Non poteva mancare il saluto di Fabio Fazio, il conduttore di tante puntate di Quelli che il calcio, la trasmissione che ha dato la notorietà a Idris: «Caro Idris, quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo».

Intanto, il quotidiano Bresciaoggi anticipa che a settembre la "sua" città potrebbe tributargli un saluto, come certamente sarebbe piaciuto a lui. All'interno del festival Afrobrix, in viale Venezia, si cercheranno di organizzare alcuni momenti allo scopo di ricordare Idris e trasmettere i messaggi alui cari di integrazione, pace e amore. La data possibile per il tributo è quella di venerdì 15 settembre.