Addio a un bresciano vero: la Leonessa piange Idris Sanneh

Era ricoverato in ospedale da alcune settimane, ieri si è spento attorniato dalle sue donne, dalla moglie e dalle quattro figlie. Idris Sanneh è morto all'età di 72 anni nel reparto di terapia intensiva della Poliambulanza. Nato in Gambia e cresciuto in Senegal, Idris - primo uomo di colore bresciano famoso oltre i confini provinciali - è arrivato in Italia nel 1972 grazie a una borsa di studio, attratto dalla nostra cultura e soprattutto dalla storia degli Etruschi. Da Perugia, dove ha studiato presso l'Università per Stranieri, è arrivato a Brescia ed ha cominciato a lavorare come DJ nelle discoteche e nelle radio locali. Poi il passaggio alla tv.

La prima apparizione televisiva è nella trasmissione "Tele Vù Cumprà" dell'emittente locale RTG Radio TeleGarda (Idris fu protagonista di uno sketch nel quale parlava in dialetto bresciano). Gli esordi come giornalista sportivo sono nel 1977 per RTV-Radio televisione bresciana, sulla quale conduceva anche il programma musicale Idris Show. Nel 1989 ha partecipato e vinto a "Star 90", programma di Canale 5 per nuovi talenti, l'anno successivo la sua prima esperienza da attore, nel film "Bianco e nero" di Fabrizio Laurenti. La ribalta nazionale è arrivata nel 1993 grazie a "Quelli che il calcio" dove Idris seguiva e commentava la Juventus, la squadra di cui era grande tifoso.

Oltre a tutto questo, Idris si è sempre impegnato, lontano dai riflettori, nel sociale, difendendo i diritti dei più deboli, non solo africani. Fu anche il primo promotore della Consulta per gli immigrati. Col tempo è diventato un bresciano, dimostrando che per essere bresciani veri non è indispensabile un preciso colore della pelle.

La camera ardente è allestita presso la Poliambulanza di Brescia. I funerali saranno celebrati lunedì alle 11:00 nella chiesa parrocchiale di Bedizzole, dove Idris viveva.

Questo il messaggio della sua scomparsa, pubblicato dalle figlie:

Ciao cari Amici e care Amiche,

Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di Venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e tanto Amore.

La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti, del suo cuore ed il suo cervello che continueranno ad ispirare e cambiare il mondo.

Vi terremo informate ed informati rispetto a quando e dove sarà possibile salutarlo fisicamente per l’ultima volta, ma la sua presenza si rinnoverà ogni giorni nei cuori e nelle azioni di tutte e tutti noi.

Pace ed Amore a tutte e tutti noi. Che noi possiamo vivere per celebrare la sua vita.

Preghiamo per lui:

Fatiha + 11 ikhlass

Aldjana sa keur Inchallah PAPÀ