Ischemia al volante, ma riesce ad accostare l'auto: soccorso, muore in ospedale

Colpito da ischemia, ha avuto la prontezza di accostare l'auto, per evitare di fare incidenti e coinvolgere altri automobilisti. Purtroppo per lui, il malore gli è risultato fatale, ed è deceduto in ospedale dopo tre giorni di agonia.

I fatti. Era mercoledì mattina quando gli agenti della Polizia locale di Corte Franca hanno raggiunto una Fiat Punto ferma a bordo strada in via provinciale, in direzione di Adro. Bussando al finestrino senza avere risposta, si sono accorti che il conducente era privo di sensi. Lanciato l'allarme al 112, hanno atteso l'arrivo dei soccorsi.

Trasportato in codice rosso al Civile di Brescia, l'uomo nella giornata di ieri è deceduto. La vittima è Guido Morgani, residente a Calino di Cazzago San Martino. Lascia la moglie Antonietta e due figli. I funerali verranno celebrati domani, lunedì 24 gennaio, nella parrocchiale della frazione.