Perde il controllo degli sci e si schianta contro il cannone sparaneve: giovane muore in ospedale

Stava scendendo lungo la pista della Magnolta inferiore quando all'improvviso ha perso il controllo degli sci, non riuscendo a evitare l'impatto violentissimo con un cannone sparaneve. Un turista 29enne proveniente dalla Liguria è deceduto nel pomeriggio di ieri dopo un tragico incidente sulla neve verificatosi all'Aprica, la località sciistica in provincia di Sondrio, proprio al confine con la provincia di Brescia e Corteno Golgi.

La vittima è Giovanni Pieroni, 29 anni, residente a La Spezia. Si trovava all'Aprica per trascorrere le vacanze dell'Epifania in compagnia dei genitori e di un amico, con i quali stava proprio sciando al momento della tragedia. L'incidente si è verificato attorno alle 14 lungo una "pista nera": Giovanni - che non indossava il casco - ha perso il controllo degli sci ed è finito ad alta velocità contro un cannone sparaneve. Nessun'altra persona è stata coinvolta nell'incidente.

Subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, tanto che i soccorsi sono scattati in codice rosso: sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso piste della Questura di Sondrio, due ambulanze e l'elisoccorso. Federico è stato caricato sull'elicottero e trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo, dove poco dopo è deceduto. La Procura di Sondrio ha disposto le necessarie indagini per fare luce sull'accaduto. Il cannone sparaneve posto a bordo pista e l'attrezzatura del giovane sono state poste sotto sequestro.