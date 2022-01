Esce per un’escursione, fa perdere le proprie tracce, la moglie: “Aiutatemi a trovarlo”

È uscito di casa, ieri mattina, e da quel momento non si sono più avute sue notizie. A lanciare l'appello è la moglie di Gianluca Bruzzi, Claudia Lucca, residente a Goito, nel Mantovano.

“È partito questa mattina (sabato 8 gennaio, per chi legge) con la propria vettura Fiat Doblo marrone targata FR454JX, per un escursione nel veronese e non si hanno più notizie di lui. Se qualcuno dovesse avere notizie si prega di contattare la moglie Claudia Lucca al cellulare 3381941718″.