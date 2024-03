Addio a Gianfranco, uno degli storici pasticceri bresciani

All'età di trent'anni ha aperto la sua pasticceria nel 1967, all'angolo tra via Solferino e via Romanino. Poi, nell'89, il trasferimento nell'attuale sede di via Romanino. Nella notte tra giovedì e venerdì è deceduto Gianfranco Tacconi, uno degli storici maestri pasticceri della città.

Fondatore - e poi presidente - del Consorzio Pasticceri Artigiani, e membro dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Gianfranco Tacconi ha trascorso la sua vita nel laboratorio della sua pasticceria - dalla quale chi vi passa davanti sente uscire un profumo delizioso - che ora sarà portata avanti dal figlio Massimo. Dalle sue mani, per tanti anni sono stati preparate le ricette antiche e tipiche del nostro territorio, come il bossolà, la persicata, il biscotto bresciano e il "dolce Romanino".

I suoi eredi, la famiglia e i colleghi, lo ricordano così: «Gianfranco sei stato un maestro della pasticceria e di vita: hai saputo trasmetterci la tua passione, il tuo impegno e la dedizione per il lavoro». La camera ardente è stata allestita presso la Sala mortuaria della Poliambulanza. Il funerale verrà celebrato oggi, sabato 2 marzo, presso la Chiesa di San Giacinto a Brescia, alle 13:45.