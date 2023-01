Ristoratore da 44 anni, il paese commosso dà l'addio a Franco

Presidente della locale sezione dell'Anpi, oste e ristoratore da 44 anni, e tifoso appassionato del Milan. Gianfranco Campodonico si è spento nei giorni scorsi a Chiari, all'età di 78 anni.

Con la moglie Amalia, sempre presente ai fornelli, Franco ha aperto in pieno centro storico la pizzeria-trattoria "La Leonessa" nel lontano 1979 (recentemente l'osteria ha ottenuto il riconoscimento come locale storico di Lombardia). Lui si occupava della mescita al bar, intrattenendo con gentilezza i tanti clienti che da anni lo frequentavano, parlando di politica o calcio, del suo amato Milan.

Non solo lavoro: Franco da moltissimi anni era il presidente della locale sezione dell'Anpi. Padre di Roberto, già assessore comunale, ora in minoranza come consigliere, e di Anna, che lavora nel locale di famiglia, Franco lascia tantissimi ricordi in chi l'ha conosciuto. Il funerale verrà celebrato nel pomeriggio di oggi, sabato 21 gennaio.