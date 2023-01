Addio allo storico tabaccaio, clienti in lutto "Eri l'amico di tutti"

Ha dovuto convivere a lungo con la malattia, ma l'ha sempre fatto col sorriso, non facendosi compatire, ma anzi cercando di sollevare il morale di chi si intristiva. Se n'è andato all'età di 55 anni lo storico titolare della tabaccheria Snoopy di via Enrico Mattei a Concesio.

Conosciuto e apprezzato dai tanti amici, parenti e clienti, Gianbattista Moreschi è scomparso nella giornata di ieri, sabato 7 gennaio. A darne il triste annuncio la moglie Lory, il figlio Luca, la mamma Paola e il fratello Pierluigi. A piangerlo, tra gli altri, la nipote Alice, che lavorava con lui: «Eri sorriso, eri allegria, eri parte della mia vita (...). Non ti piaceva essere compatito e anche lì eri tu a tirare su noi… Per me sei stato tutto da sempre».

Sono tanti altri i saluti, sui social: «L’amico di tutti, un privilegio averti conosciuto. La tua ingiusta ed improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il ricordo di te e dei tuoi modi generosi, allegri e sempre gentili non li cancellerà mai nessuno». I funerali saranno celebrati domani, lunedì 9 gennaio 2023, alle 16:00 presso la basilica di Sant’Antonino della Pieve, a Concesio. La salma proseguirà poi verso il tempio crematorio.