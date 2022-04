Anziano scomparso da casa: ritrovato il corpo senza vita

L'epilogo peggiore. Dopo due settimane esatte dall'allontanamento, è stato ritrovato il corpo senza vita di Fabio Castellini, l'82enne di Gardone Riviera scomparso a Tignale sabato 26 marzo.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina. Un escursionista ha visto il cadavere in una valle in località Prà da Bont, a Tignale. Immediata la chiamata al 112, ma purtroppo non c'era più nulla da fare, se non recuperare il corpo.

Unità terrestri e squadre cinofile avevano perlustrato un'ampia area per giorni interi, senza rintracciare il corpo dell'anziano. Il figlio aveva lanciato un appello anche alla trasmissione Chi l'ha visto, ma con ogni probabilità l'82enne - che soffriva di Alzheimer - è morto poco dopo l'allontanamento da casa.