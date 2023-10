In preda alla gelosia tagliò la gola alla moglie: marito condannato a 25 anni

Ha brutalmente pugnalato la dottoressa Antonella Castelvedere al viso, al collo e alla parte superiore del torace. Per l'assassinio della dottoressa bresciana, originaria di Bagnolo Mella, emigrata nell'Essex, nel Regno Unito, il giudice ha condannato a 25 anni di carcere il marito, Ertan Ersoy, 51enne.

Il verdetto è giunto dopo sole tre settimane di processo. Nelle udienze il giudice ha ricostruito la natura manipolatoria dell'uomo, che avrebbe agito sotto l'effetto di una rabbia resa cieca dalla gelosia. Il procuratore Christopher Paxton KC ha detto che l'uomo aveva il sospetto che sua moglie lo tradisse, tesi avvalorata dal posizionamento di una sorta di microspia nella loro casa a Colchester.

La donna, ricordiamolo, aveva 52 anni ed era docente all'Università del Suffolk per il master in inglese e scrittura creativa. Fu trovata morto sul pavimento della sua cucina lo scorso primo giugno. L'assassino ha detto ai giudici di essere "soddisfatto che il reato sia avvenuto perché non si poteva accettare l'autonomia di Antonella". In sua difesa ha anche sostenuto che in quel momento soffriva di un'anomalia del funzionamento mentale.