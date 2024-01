In pensione da pochi giorni, muore lo storico fruttivendolo

Una vita da fruttivendolo, sempre col sorriso sulle labbra. Nei giorni scorsi è morto, all'età di 78 anni, Enzo Grazioli, storico commerciante di frutta e verdura a Barbariga, nella Bassa Bresciana.

Oltre a svolgere con passione il proprio lavoro, da decine di anni, Enzo aveva una grande passione, che in passato gli ha procurato enormi soddisfazioni. Nel 2019 infatti divenne addirittura campione italiano di morra. Gli amici lo ricordano con affetto, come un campione dalla velocità incredibile, con un carattere molto aperto con tutti.

Anche il figlio Fabrizio lo ricorda con grande affetto. Le sue parole sono riportate da PrimaBrescia: «La sua attività era la sua vita, tanto è vero che ha rimandato la pensione il più possibile. Diceva sempre che se uno ama il proprio lavoro non ha mai lavorato un giorno. È stato un conforto in questi giorni accogliere i suoi clienti che raccontavano di un legame di amicizia che esulava dal consueto rapporto commerciante/cliente. Sempre disponibile e discreto, aveva un occhio di riguardo per i bambini, ai quali regalava una banana o un mandarino».