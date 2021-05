Imprenditore e presidente di Confartigianato Trasporti: tutto il paese piange il Commendatore

Edoardo Saini è scomparso all'età di 73 anni. Per molti anni ha ricoperto il ruolo di presidente Trasporti della Confartigianato Brescia

Titolare d'azienda, presidente Trasporti della Confartigianato Brescia, dal 1997 Commendatore della Repubblica: all'età di 73 anni è scomparso Edoardo Saini. Moltissime le persone che lo piangono nella "sua" Orzinuovi, dove ha dato il via alla sua azienda di autotrasporti.

Accanto all'attività di imprenditore, Saini ha svolto con successo, per moltissimi anni, quella di rappresentante degli autotrasportatori, divenendo presidente di settore per la Confartigianato di Brescia. Proprio dal presidente lombardo (e bresciano) dell'associazione, Eugenio Massett, vengono le sentite parole di cordoglio, riportate nell'edizione odierna del quotidiano Bresciaoggi: «Lo vogliamo ricordare proprio per il suo impegno a favore dell'intera categoria, anche a livello regionale e nazionale. A nome della giunta e di tutta la grande famiglia di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale siamo vicini a tutti i suoi familiari».

Parole di affetto e stima anche da parte di Tiziano Frisoni, attuale presidente della sezione Trasporto: «Saini era una persona corretta, dal carattere forte e leale. Da parte mia posso solo ringraziarlo per gli insegnamenti che mi ha dato. Quando gli sono subentrato nel ruolo di presidente Trasporti di Confartigianato Brescia non avevo certo la sua esperienza nel settore, e soprattutto nella gestione di tutto il contesto dell'autotrasporto. Ho fatto tesoro dei suoi consigli, e se oggi sono anche presidente regionale e nel consiglio direttivo nazionale è anche grazie all'"eredità" che mi ha lasciato».

Saini lascia la moglie Daniela, il figlio Guido e il fratello Franco. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 15:00 nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi; la salma verrà poi accompagnata al tempio crematorio.