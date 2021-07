Verifiche urgenti sul ponte dell'Oglio, code infinite sull'autostrada A4

Chiusa una carreggiata, traffico in tilt. Tanti i disagi per i migliaia di pendolari che da questa mattina, venerdì 16 luglio, hanno avuto a che fare con lunghe code lungo l’autostrada A4 tra Ponte Oglio e Palazzolo, in direzione Venezia, e tra Ospitaletto e Palazzolo in direzione opposta.

La chiusura è dovuta a dei lavori di manutenzione sul ponte che si eleva sul fiume Oglio, iniziati ieri pomeriggio e subito interrotti dal maltempo. L’operazione di controllo riguardava anche alcune campane della carreggiata ovest. La necessità è sorta in seguito ad alcuni normali controlli di manutenzione del viadotto.

Con una nota, la Prefettura consiglia dei percorsi alternativi:

- per gli utenti diretti verso Milano-Varse-Como, percorrere la A35 Brebemi, proseguire lungo la A58 Teem tramite la quale raggiungere l'A4.

- per i soli mezzi diretti verso Bergamo, percorrere la A35 Brebemi, uscire a Bariano per poi imboccare la Sp 591 Cremasca.

Il traffico proveniente da Venezia-Verona sarà anch'esso deviato verso la Brebemi. Sul posto sono presenti la Protezione civile della Provincia e la Croce Rossa per distribuire acqua e garantire assistenza.