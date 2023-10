Non risponde al telefono, la figlia lo trova senza vita sotto una balla di fieno

Lo hanno chiamato diverse volte, e non ha mai risposto. Preoccupati, sono andati a cercarlo nel capannone della cascina, e lo hanno trovato a terra senza vita. Claudio Treccani, 65 anni, titolare di un'azienda agricola a Remedello, nella Bassa Bresciana, è morto ieri sotto il peso di una grossa balla di fieno.

L'incidente sul lavoro, l'ennesimo di questa lunga estate, si è verificato nel pomeriggio nella cascina di via Del Chiese. A scoprire il corpo senza vita dell'imprenditore è stata una delle figlie, preoccupata come gli altri famigliari del fatto che l'uomo non rispondesse al telefono. Recatasi nel capannone del fieno, la donna ha trovato il padre schiacciato, senza vita, sotto un ballone rotondo di fieno.

Ambulanza, automedica, elisoccorso, vigili del fuoco: nel giro di poco sul posto sono arrivati tutti i mezzi di soccorso, ma per Claudio non c'era più nulla da fare. I carabinieri di Isorella, coadiuvati dai tecnici di Ats, dovranno cercare di capire l'esatta dinamica della tragedia, per stabilire se la balla di fieno sia caduta addosso al 65enne per un crollo accidentale della colonna di balle o per un'errata manovra nella movimentazione del foraggio.