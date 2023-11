Prima il fumo, poi le fiamme: brucia un furgone, paura in tangenziale

Il fumo dal cofano e poi le fiamme. Per fortuna, la persona al volante del furgone si è accorta in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscita ad accostare a ridosso del guardrail, mettendosi in salvo prima che l’abitacolo venisse completamente avvolto dalle fiamme. ?

Lunghi istanti di paura si sono vissuti verso le 13 di oggi, venerdì 10 novembre, lungo la tangenziale Ovest, in territorio di Castel Mella. La densa colonna di fumo nero che si è levata dal veicolo, che era detto verso il cento di Brescia, è stata notata a chilometri di distanza.

Per fortuna il conducente è uscito sano e salvo dall’abitacolo e il fumo nero non ha invaso la carreggiata limitando la visibilità degli altri veicoli in transito. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme a due pattuglie della polizia stradale.