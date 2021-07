Mucche 'volanti' appese all'elicottero: un salvataggio davvero spettacolare

Due mucche 'volanti' e uno spettacolare salvataggio andato in scena a Berzo Inferiore, in località Val Gabbia, nella giornata di martedì.

Il proprietario ha lanciato l'allarme da un alpeggio, non riuscendo più a recuperare i due animali, finiti in un terreno per loro troppo scosceso.

Per recuperarli è stato necessario l'intervento dei pompieri e dell'elicottero Drago 51, apparente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sono state assicurate al velivolo grazie a un'apposita rete e trasportare al Pian delle Ràseghe. Qui sono state visitate dal veterinario: erano solo un po' spaventate per un'esperienza per loro non proprio congeniale.