Professoressa bresciana all'estero, Antonella è stata uccisa in casa dal marito

Colpita più volte, anche con un coltello, fino a rimanere a terra, senza vita. È morta così, tra le mura domestiche, per mano del marito, Antonella Castelvedere, 52 anni, originaria di Bagnolo Mella ma residente in Inghilterra da 25 anni. Il femminicidio è avvenuto mercoledì mattina alle 11:45, la Polizia ha avvisato i parenti e poi la notizia ha raggiunto la nostra provincia.

A Bagnolo Mella vivono ancora i genitori della donna, il fratello ed altri parenti. Antonella è morta a causa delle numerose ferite inflittele dal marito, arrestato con l'accusa di omicidio. Quando i sanitari sono giunti nella sua abitazione, situata nel borgo di Colchester, nella contea dell’Essex (più sotto la fotografia dell'abitazione, pubblicata dalla Polizia dell'Essex), la donna respirava ancora, ma è deceduta poco dopo, prima di essere prelevata dall'ambulanza.

Antonella Castelvedere insegnava come "docente Senior" in Letteratura Inglese presso l'Università del Suffolk, dove teneva lezioni anche per un master in Scrittura Creativa e Critica. Sul sito dell'università si legge che aveva una "lunga esperienza nel migliorare l'esperienza degli studenti attraverso la leadership accademica, la progettazione innovativa del curriculum e le partnership professionali". Era anche autrice di un libro, tradotto in varie lingue, intitolato "Dimensioni della delicatezza: La poetica e la politica della delicatezza nella poesia di Keats, Rilke e Pasolini".