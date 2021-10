Scomparso ad Alessandria, potrebbe essere stato avvistato nel Bresciano

Lo cercano dall'11 settembre, e dopo un mese e mezzo una pista "bresciana" riaccende le speranze dei parenti. Angelo Casarini, 79 anni, finanziere in pensione, non dà sue notizie dall'11 settembre quando è scomparso da Carrosio, in provincia di Alessandria, dove vive con la compagna. Suo fratello Giuseppe vive invece nella Bassa, a Pralboino, mentre la tomba della madre è nel cimitero di Gambara.

Un possibile avvistamento di Angelo, riportato dal Giornale di Brescia in edicola stamane, è stato notificato mercoledì 27 ottobre, a Pavone del Mella: la speranza di parenti e amici è che si trattasse veramente del 79enne, che da un po' di tempo soffre di demenza senile, e potrebbe avere avuto una amnesia.

Nelle ricerche è stata coinvolta anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". Al momento della scomparsa Angelo indossava giacca, maglione e pantaloni beige, e portava al braccio un borsello rossiccio. L'uomo avrebbe con sé i documenti, ma non il telefono. Una caratterista importante che potrebbe facilitare l'individuazione di Angelo è che cammina trascinando i piedi a terra. Chi avesse eventuali informazioni è pregato di chiamare il 112.