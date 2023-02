Stroncata da un male incurabile, addio alla star Amira Hayes

Il lavoro a Manerba, la vita privata a Desenzano. Era nata a Bucarest, in Romania, ma da tempo aveva scelto la nostra provincia, e in particolare il Lago di Garda, per trascorrere la sua vita: stiamo parlando di Amira Hayes, nome d’arte di Liliana Feleaga, una bella ragazza celebre nel mondo dell’intrattenimento per adulti.

Amira Hayes è morta per la recidiva di un tumore manifestatosi la prima volta qualche anno fa. La situazione sembrava essersi risolta, la donna era tornata all'attività, riprendendo a lavorare nei locali di lap dance, la sua grande passione. Pochi mesi fa però il tumore si è rifatto vivo, non lasciandole scampo. Per tramandare la sua passione della pole dance, e tutto quanto aveva imparato, qualche anno fa Amira ha aperto il suo studio a Manerba del Garda, il Lily’s Dance Studio.

«Non è vero, non ci credo - le parole di Pamela De Boni, amica e collega -. Perché? Perché te ne sei andata via così presto!! da quando ho saputo non faccio altro che piangere e piangere. Eri una bellissima persona, un’ amica del cuore…eravamo sempre vicine. Ridevamo, litigavamo ma sempre ci cercavamo. Lily ti porterò sempre nel mio cuore». «Sicuramente starai ballando con gli angeli adesso, come solo tu sai fare! - scrive un'altra amica - riposa in pace amica mia!».