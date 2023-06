Tuffo fatale alla spiaggia Giamaica, giovane muore sotto gli occhi del fratello

Erano in spiaggia dalla mattina. Dopo pranzo, Alessio, il fratello Mirko, e un altro amico si sono tuffati, ma qualcosa è andato storto. Alessio Manfredini, 24enne residente a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, è morto per un malore dopo un tuffo nella spiaggia più conosciuta di Sirmione, che proprio ieri avrebbe dovuto celebrare la sua prima "Bandiera Blu" per la qualità delle acque.

I fatti. Alessio Manfredini, il fratello Mirko e un terzo amico erano sul Garda per trascorrere qualche giorno di vacanza. Fin dalla mattina i tre sono stati alla Giamaica, la spiaggia all'estremità del lembo di roccia di Sirmione, sotto le Grotte di Catullo. All'ora di pranzo, i tre hanno mangiato un panino al chiosco della spiaggia, e poco dopo si sono buttati in acqua, probabilmente per un refrigerio data la calura del primo pomeriggio. Erano le 13:30. Alessio, sotto gli occhi del fratello e dell'amico, è andato sotto, e non è più riemerso.

A fatica gli amici lo hanno trovato sulle rocce del fondale, e l'hanno portato a riva. Il bagnino, attirato dalle urla dei presenti, ha iniziato le manovre di soccorso, respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi arrivati dal cielo con l'eliambulanza. Quando Alessio è stato prelevato era ancora vivo, ma il suo cuore ha definitivamente cessato di battere poco dopo l'arrivo in ospedale a Desenzano.

Alessio faceva l'elettricista. Brescello e tutta la sua comunità piangono la morte di un giovane nel pieno dei suoi anni migliori. È la prima vittima del lago di quest'estate, appena iniziata.