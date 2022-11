Spegne il furgone e accusa un malore: uomo muore durante il trasporto in ospedale

Partito dalla Valle Camonica, aveva appena raggiunto il parcheggio della pista da motocross quando ha accusato un malore, che gli è costato la vita. Alberto Dametti, pensionato di 64 anni, residente a Vezza d'Oglio, è deceduto nel primo pomeriggio di ieri nella Bergamasca.

L'uomo, appassionato di motocross, attorno alle 13:00 è arrivato con il suo furgone presso la pista "MXE.45" situata nella pianura bergamasca lungo la SP102, tra Covo a Calcio, quando si è sentito male. L'uomo ha fatto appena in tempo a scendere dal mezzo, poi è caduto a terra sotto gli occhi di altri motociclisti.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi, i presenti hanno provato a rianimare il 64enne. Preso in carico dal personale di un'ambulanza, Dametti in seguito è stato fatto salire sull'eliambulanza decollata in direzione dell'ospedale di Romano di Lombardia. Lungo il tragitto il cuore dell'uomo ha smesso di battere.