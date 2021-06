Borgosatollo aderisce all’Associazione Comuni Virtuosi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con delibera del Consiglio Comunale, in data 18/6/2021, il consiglio comunale, a maggioranza, ha deliberato di aderire all’Associazione Comuni Virtuosi. I Comuni che aderiscono all'Associazione ritengono che intervenire a difesa dell'ambiente, alla salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita sia possibile e tale opportunità la vogliono vivere concretamente, non più come uno slogan, consapevoli che la sfida di oggi è rappresentata dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana. Visto che le finalità statutarie riguardano in particolare l'impegno a: - ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici; - ridurre l’impronta ecologica acquistando prodotti verdi ed ecologici; - ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo una mobilità sostenibile; - promuovere la raccolta differenziata porta a porta spinta ed attivare progetti concreti tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti; - incentivare nuovi stili di vita nelle comunità, attraverso strumenti quali banche del tempo, gruppi di acquisto solidale, favorendo il più possibile l’autoproduzione di beni e lo scambio di “servizi”, sottraendoli al mercato per una società della sobrietà e della decrescita felice. Alla rete dei comuni virtuosi sono presenti quasi 150 Comuni distribuiti in tutta Italia. Circa 16 sono quelli nella provincia di Brescia.



L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi nasce nel maggio del 2005, nella sala consiliare di Vezzano Ligure, su iniziativa di quattro comuni: Monsano (AN), Colorno (PR), Vezzano Ligure (SP) e Melpignano (LE). L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi è una rete di Enti locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini. Tutte le informazioni sull’Associazione Comuni Virtuosi è possibile reperirle sul sito www.comunivirtuosi.org.



“Con grande convinzione ed entusiasmo entriamo come Comune di Borgosatollo a far parte dell’Associazione Comuni Virtuosi. I fondamenti culturali, ambientali e sociali rispecchiano a pieno le politiche amministrative che la consigliatura Marniga già dal 2014 sta pianificando e realizzando. Ne sono esempi concreti l’attenzione alle tematiche ambientali e dell’inquinamento dell’aria, acqua e suolo; la riqualificazione energetica degli edifici pubblici; l’analisi attenta del sistema di raccolta differenziata con l’attuale appalto che scade a fine 2022; l’attenzione alla mobilità sostenibile ed a una urbanizzazione che non consumi suolo verde o agricolo. Questi sono solo alcuni esempi che ci hanno permesso di entrare a far parte dell’Associazione dopo il vaglio del loro comitato direttivo. Continueremo con più convinzione a condividere e praticare buone pratiche amministrative nello spirito statutario dell’Associazione Comuni Virtuosi che fin d’ora ringraziamo per la bella opportunità che ci hanno concesso”. Frusca Marco – Assessore Urbanistica e Istruzione di Borgosatollo