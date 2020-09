Come risparmiare con la lavastoviglie

Incredibile ma vero: anche utilizzando spesso la lavastoviglie – un elettrodomestico ormai irrinunciabile in cucina – è possibile risparmiare. Per farlo è necessario conoscere qualche utile trucchetto, a cominciare dalla classe energetica: fate attenzione, infatti, al tipo di modello che state per acquistare. Le più efficienti (e che sul lungo termine garantiscono risparmi più significativi) sono quelle che appartengono alle classi A+++, A++ e A+. Molti modelli di ultima generazione sono attrezzati anche per “auto-gestire” il programma di lavaggio, limitando gli sprechi.

Utilizzare la lavastoviglie a pieno carico

Vediamo ora qualche utile “segreto” per risparmiare quando si utilizza la lavastoviglie. In primis, come per la lavatrice, anche la lavastoviglie deve essere utilizzata a carico pieno. Se riempita a metà, infatti, consuma la stessa quantità di acqua e di energia come se fosse piena. Ma attenzione: anche sovraccaricarla rischia di essere controproducente, perché i piatti potrebbero non lavarsi come si deve (costringendovi quindi a un secondo lavaggio, e a un secondo consumo).

Adattare il programma in base allo sporco

Anche adattare il programma in base allo sporco è importante: se le stoviglie non sono troppo unte, meglio utilizzare allora il celebre programma “eco”, che lava a temperature più basse (è chiaro che più le temperature sono alte e più aumentano i consumi). E date sempre un occhio all'orologio: meglio lavare negli orari in cui si spende meno in bolletta (solitamente la sera).

Mai dimenticarsi di pulizia e manutenzione

Altro tema importante: pulizia e manutenzione. Anche se possono sembrare operazioni fastidiose, in realtà è da qui che comincia il primo risparmio in bolletta: migliorando l'efficacia della lavastoviglie, migliora anche la sua efficienza. Tra le tante cose da fare, ricordiamo il controllo periodico di scarichi e filtri, ed eventuale sostituzione, oltre che l'eliminazione puntuale di muffa e calcare.

Assistenza lavastoviglie a Brescia

Sempre in tema di manutenzione, è sempre meglio avere a portata di mano un professionista del settore, pronto a intervenire in caso di necessità o a cui rivolgersi per avere i ricambi che servono. Questi alcuni negozi di Brescia utili quando c'è bisogno di assistenza: Carlino Piazza in Via Milano 29 (telefono 030 2310683), Comai Service in Via Dalmazia 91 (telefono 030 2424219), Sare Service in Viale Italia 6 (telefono 030 3756329).

