Raccolta differenziata, lo sapevi? "Non tutta la plastica va nella plastica"

È on air da pochi giorni la nuova campagna informativa promossa da Aprica, gruppo A2A, sul fronte di una buona raccolta differenziata: non tutta la plastica, infatti, va buttata nella plastica. E tu lo sapevi? “Contrariamente a quel che si pensa – si legge in una nota di Aprica – non tutti i rifiuti in plastica vanno conferiti nel sacchetto dedicato alla raccolta differenziata: alcuni vanno nei rifiuti indifferenziati, a volte ingombranti, a volte speciali”.

Cosa va nella plastica (e cosa no)

Nella raccolta differenziata della plastica, infatti, sono conferibili solo gli imballaggi: ovvero, quei manufatti concepiti per “contenere, trasportare, proteggere merci in ogni fase del processo di distribuzione”. Per capirci: è possibile riciclare nella raccolta domestica della plastica bottiglie di acqua o bibite, flaconi, vasetti di yogurt, blister di farmaci, sacchetti, confezioni, pluriball, polistirolo. Non vanno invece conferiti nella plastica: penne biro, utensili da cucina, tubi di gomma, guanti monouso, giocattoli, custodie di cd o dvd, ciabatte e infradito. Sono tutti oggetti e materiali che vanno conferiti nei centri di raccolta o nell'indifferenziato.

“Per non vanificare gli sforzi – continuano da Aprica – e compromettere la qualità del materiale riciclabile, è importante inoltre non buttare nella plastica i rifiuti biodegradabili compostabili come i sacchetti in bioplastica, che vanno conferiti nell'organico, oppure i residui di organico, la carta, gli abiti e il tetrapak, che vanno smaltiti nella raccolte dedicate.

Il servizio "Dove lo butto"

La plastica, proprio per l'eterogeneità dei materiali che la compongono, è la frazione dove si trovano più “impurità”, vale a dire materiali estranei agli imballaggi. In media, nei Comuni bresciani gestiti da Aprica, le dette impurità oscillano tra l'11 e il 22%, il 15% in città, ma ci sono territori dove addirittura si supera il 50% (quando la soglia limite indicata dai nuovi “Criteri ambientali minimi” è fissata al 15%). Per fugare ogni dubbio, è stato attivato il servizio “Dove lo butto”: basta un clic sul portale dedicato del sito web di Aprica, oppure sulla app PuliAMo, per avere indicazioni precise su come differenziare ogni singolo oggetto.