Arriva l'autunno, si accende il riscaldamento: il decalogo del risparmio

Da giovedì 3 novembre anche a Brescia (e in diversi capoluoghi, tra cui Milano) sarà consentito accendere gli impianti termici di case, condomini e uffici. Ma sarà davvero necessario? Se lo chiede Legambiente, che la spiega così: "Le temperature medie scenderanno di 4-5 gradi rispetto alle scorse settimane - si legge in una nota - probabilmente pioverà e l'aumento di umidità aumenterà la sensazione di disagio termico: di sicuro è arrivato il momento di cambiare il guardaroba, riponendo definitivamente l'abbigliamento estivo".

Come cambia il clima

Ma il freddo potrebbe ancora tardare: "Sarà un clima solo più vicino alla norma stagionale - dichiara Samantha Pilati, responsabile dei servizi meteo di Fondazione Omd - e anzi con temperature più miti di quelle tipiche degli ultimi anni: rispetto a una temperatura media di circa 11,6 gradi, tipica della prima decade di novembre, nei prossimi giorni le medie oscilleranno intorno ai 14-15 gradi, rimarcando la tendenza dell'ultimo decennio".

Comunque vada, il riscaldamento (almeno al Nord e in Lombardia) prima o poi lo si dovrà accendere. "Ma di fronte a costi aumentati a dismisura - commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - possiamo limitare i danni per i bilanci familiari mettendo a punto strategie di risparmio, tagliando sprechi, inefficienze e cattivi usi dell'energia termica. Certo è una magra consolazione per tante famiglie in difficoltà, ma un cambio di abitudini potrà produrre miglioramenti a lungo termine, con benefici anche per la riduzione di inquinamento ed effetto serra".

Il decalogo di Legambiente

Vediamo allora il decalogo di Legambiente per una stagione fredda a basso impatto, economico e ambientale: