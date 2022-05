Bonus bollette: contributi fino a 300 euro per il pagamento di gas e luce

Contributi straordinari per l'energia: il Comune di Brescia ha stanziato 3 milioni e mezzo di euro (tramite il prelievo dal Fondo di sostegno economico) per l'erogazione di contributi straordinari a sostegno delle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche. Il “Bonus comunale dell'energia”, così è stato chiamato, sarà destinato ai nuclei familiari residenti in città, di qualunque composizione, che abbiano un contratto di fornitura di energia elettrica intestato a persone fisiche (ma sono esclusi i contratti a prezzo fisso) e che abbiano un Isee ordinario non superiore ai 12mila euro.

Come funzionerà il bando

Tempo pochi giorni e sarà pubblicato il bando. Il contributo, forfettario e una tantum, sarà di 300 euro per le famiglie con almeno un minorenne e di 200 euro per tutte le altre. L'importo verrà detratto dalle bollette per i clienti di A2A energia e di alcuni altri fornitori, per gli altri casi verrà effettuato un bonifico bancario in un'unica soluzione. L'erogazione avverrà seguendo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.

Una volta predisposto il bando comunale, che come detto sarà pubblicato a breve, gli interessati potranno compilare un modulo online autenticandosi con Spid, Cie e Cns, con l'autocertificazione (o autodichiarazione) di tutti i requisiti di partecipazione, senza necessità allegare ulteriore documentazione, fatto salvo l'ultima bolletta dell'utenza intestata dalla domanda di contributo straordinario.

La delibera di giunta

“Grazie a questo contributo – si legge in una nota – il Comune di Brescia sarà il primo a raddoppiare, di fatto, il Bonus statale contro il caro-bollette”. Nella delibera di giunta viene ricordato il Fondo statale per misure di solidarietà alimentare, sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, ma è stata anche “ravvisata la necessità di integrare tali misure con i contributi per il pagamento delle utenze domestiche, al fine di garantire sostegno alle famiglie, alla luce del perdurare della situazione di difficoltà economica indotta dalla prolungata situazione emergenziale, nonché dei significativi rincari registrati negli ultimi mesi nel mercato delle forniture energetiche”.

Da qui il Bonus energia comunale, finanziato con parte dell'avanzo vincolato dal rendiconto 2021.