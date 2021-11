Quanto mi costa la bolletta del gas? In Lombardia tra le più care in Italia

Ma quanto mi costa la bolletta del gas? Anche a causa dei consumi più elevati, la Lombardia è tra le regioni più care d'Italia, appena fuori dal podio con un costo medio di 792 euro l'anno sul mercato di maggior tutela (la media italiana è 723 euro) e di 725 euro l'anno sul mercato libero (la media italiana è 669 euro). Sono i dati resi noti dall'osservatorio di Segugio.it e Sostariffe.it, che ha analizzato i consumi medi delle famiglie italiane per ogni regione, riferiti al gas naturale: un mercato che è stato colpito da una nuova ondata di rincari, legati principalmente all'aumento del costo della materia prima che, inevitabilmente, si riflette sulle bollette dei consumatori.

Il taglio degli oneri di sistema e la riduzione al 5% dell'Iva, oltre al potenziamento del Bonus sociale, sono misure mirate ad evitare (o almeno limitare) la stangata alle famiglie annunciata per il quarto trimestre del 2021. Secondo l'osservatorio, si avrebbe un ulteriore risparmio passando al mercato libero (quantificato in circa 53 euro l'anno).

Quanto gas consumano gli italiani?

Il dato nazionale rilevato sui consumi di gas è, in media, di 961 metri cubi l'anno. Le oscillazioni su base regionale sono prevalentemente legate al clima, e per questo molto significative: nelle regioni del Nord Italia, ad esempio, il consumo medio supera quasi sempre i mille mc l'anno, con un picco registrato di 1.208 mc in Trentino: la Lombardia è terza con 1.140 mc, dietro soltanto al Veneto (1.200 mc) e davanti a Emilia Romagna (1.135) e Piemonte (1.129). Fa eccezione la Liguria, che grazie al clima mite registra un consumo medio di 666 mc (il dato più basso tra tutte le regioni italiane). Qualche dato dal Sud: 783 mc in Calabria, 784 in Campania, 805 in Puglia, 727 in Sicilia.

Bolletta del gas, quanto mi costi?

Legati ai consumi (e non solo) ci sono poi i costi. In base ai dati medi di consumo è stata stimata la spesa annuale per la fornitura di gas in regime di maggior tutela: la media italiana è di 723 euro l'anno. Come per i consumi, tale dato registra variazioni significative in base alla regione: il valore minimo è ancora in Liguria, con una spesa annuale di 537 euro; quello lombardo, come detto, si attesta a quota 792 euro. Superato in realtà da altre quattro regioni, tutte sopra i 800 euro l'anno: il più caro è il Veneto, con 861 euro, seguito da Piemonte (854 euro), Trentino (842) ed Emilia Romagna (828).