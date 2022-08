Gli elettrodomestici che consumano di più anche da spenti

Nei mesi delle bollette alle stelle, è giusto pensare a tutti i modi possibili per risparmiare qualcosa. A volte può davvero bastare un piccolo accorgimento: pensiamo, ad esempio, a tutti gli elettrodomestici che rimangono accesi in stand by, a prima vista una piccola lucina ma che in realtà, a lungo andare, comincia a incidere sul "peso" annuo delle bollette di casa. Ce ne sono alcuni che consumano di più, altri di meno: ecco gli 8 apparecchi che consumano energia anche da spenti.

Gli apparecchi che consumano di più

Cominciamo con la macchinetta del caffè: in modalità preriscaldamento può arrivare a consumare più di 1 watt all'ora. Dunque meglio spegnerla sempre, se non dobbiamo fare caffè. Un altro "must" delle case bresciane: il televisore. Quando viene lasciato in stand by - quindi con la lucina rossa accesa - anche se minimo il consumo c'è. In un'ora si possono sperperare fino a 2,26 watt: in un anno significa 3 euro sul totale della spesa di energia elettrica.

Il cellulare e il suo caricabatterie non sono da meno: lo smartphone, quando è in carica, assorbe fino a 5 watt ogni ora. Meglio caricarlo e poi staccarlo: vero è che i modelli all'ultimo grido interrompono automaticamente la carica quando si arriva al 100%. E il caricabatterie? Se rimane inserito nella presa può costarci anche 1,20 euro all'anno.

Anche il telefono tradizionale è nella Top 8 dei consumi. Il riferimento è al cordless, che è sempre acceso sulla sua base di carica, che è ovviamente collegata alla presa elettrica: consumi massimi fino a 2,9 watt ogni ora. Ma non si può fare un granché: o lo stacchi, o te lo tieni. Occhio anche al microonde: vero è che, quando si usa, consuma molto meno di un forno tradizionale. Ma allo stesso tempo, quando rimane in stand by, può consumare fino a 3,08 watt ogni ora. Peggio che peggio con lo sportellino aperto: quasi 26 watt all'ora.

Computer e consolle per videogiochi completano il nostro excursus. Il computer con cabinet in stand by può consumare quasi 9 watt ogni ora: i notebook variano da 1,5 a 5,5 watt ogni ora. Lo stesso vale per i monitor, che continuano a consumare energia fino a 10 watt ogni ora. Infine le consolle: se accesa può consumare fino a 23,3 watt ogni ora, se spenta (ma collegata) raggiunge comunque 1 watt ogni ora.

Prodotti online