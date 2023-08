Vacanze e chiusura della casa: i consigli pratici per partire in sicurezza

Agosto è ormai arrivato: in questa calda estate circa un italiano su tre (e poco meno di un bresciano su due) andrà in vacanza, anche solo per pochi giorni. Giusto il tempo di preparare le valigie e subito riaffiorano i dilemmi della tradizione: non solo il classico "Avrò chiuso il gas?", ma anche il più diffuso stress pre-partenza, che si configura - tra le preoccupazioni più sentite - con il desiderio di lasciare le proprie abitazioni in ordine e al sicuro, per evitare spiacevoli sorprese al ritorno.

Non è una sindrome, ma quasi: in inglese si racconta con la parola Fond, acronimo di "Fear of not doing enough", la paura di non fare abbastanza. Ma non c'è da avere paura, appunto: abbiamo chiesto aiuto a Bosch, arcinoto brand del settore elettrodomestici, che suggerisce un pratico vademecum per ispirare i viaggiatori dell'estate a dedicare del tempo alla preparazione delle proprie case, prima di partire.

I consigli per partire in sicurezza