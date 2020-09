I mille usi del sapone di Marsiglia

Tutti l'hanno avuto in casa e l'hanno usato almeno una volta nella vita: ma non tutti sanno che le origini del sapone di Marsiglia si perdono nei secoli dei secoli, tra i 600 e gli 800 anni fa, e che a sua volta il celebre sapone multiuso è liberamente ispirato al sapone di Aleppo, una millenaria produzione siriana.

Detto questo, il sapone di Marsiglia continua la sua epopea anche nelle case dei bresciani, tramandato di generazione in generazione: un successo irripetibile anche grazie alle sue principali caratteristiche, naturale al 100%. Viene infatti realizzato solo con olio di oliva (o di palma), acqua e soda caustica, come da ricetta originale.

Usare il sapone di Marsiglia come smacchiatore

Vediamo quali sono gli usi più comuni del sapone di Marsiglia. E' molto efficace come smacchiatore, soprattutto quando in casa ci sono dei bambini: sia puro che diluito serve a togliere tutti i tipi di macchia, comprese quelle di unto. Basta strofinare il sapone sulla zona interessata, lasciarlo agire per alcuni minuti e poi risciacquare. La sua versatilità è così ampia che può essere utilizzato anche per pulire i gioielli.

Disinfettante naturale per vestiti e pavimenti

Il sapone di Marsiglia è anche un disinfettante naturale, da utilizzare per vestiti, stoviglie e pavimenti. Lo si può usare anche in lavatrice, aggiungendo due o tre cucchiai di scaglie di sapone, direttamente nel cestello; ma anche in lavastoviglie (o lavando a mano) sostituendo il normale sapone detergente con il sapone di Marsiglia. Sciolto in acqua calda torna utile anche per piastrelle, piani di lavoro e pavimenti: contro ogni alone o macchia.

Cose di casa: dagli armadi alla pulizia del cane

Incredibile ma vero, il nostro sapone di Marsiglia funziona anche come profumatore di armadi: occasione ottima, adesso che è arrivato l'autunno e anche per gli abiti è il tempo di cambio di stagione, una volta svuotato l'armadio può essere posizionato al suo interno in piccoli contenitori (bastano anche dei sacchetti, riempiti con scaglie di sapone).

Tra le cose di casa segnaliamo anche la possibilità di utilizzarlo per la pulizia dei pennelli per il trucco e il make-up. Non da meno le sue note proprietà che aiutano a liberare gli ambienti dalle formiche: basta spruzzare sul pavimento una miscela di acqua calda e sapone di Marsiglia. Per concludere, non va dimenticato che il sapone di Marsiglia è ottimo anche come detergente per i cani: essendo un prodotto naturale, non è per niente aggressivo (ed è sempre profumato).