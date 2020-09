Come pulire casa quando ci sono gli animali domestici

Tra cani e gatti, potrebbero essere più di un milione e mezzo (dati Coldiretti) gli animali domestici che convivono nelle case dei lombardi: e a questi si aggiungono quelli non registrati (soprattutto per quanto riguarda i felini). A conti fatti, si stima che quasi un bresciano su due potrebbe avere in casa un amico a quattro zampe.

Come pulire casa con cani e gatti

Prendersene cura non è cosa da poco: al di là del quotidiano nutrimento, i giochi, le passeggiate e altre amenità, non è da meno il discorso della pulizia. La perdita e il cambio di calo, oltre alle naturale predisposizione di cani e gatti allo sporcarsi, potrebbe avere ripercussioni sull'igiene e la pulizia anche della nostra abitazione (soprattutto se ci sono dei bambini).

Vediamo allora qualche utile consiglio per risolvere (quasi) tutti i problemi. A partire dalla perdita di pelo: gli animali (come gli umani) tendono a perdere il pelo, sia quando sono a pelo corto che a pelo lungo. Il fenomeno aumenta durante il periodo stagionale della muta: un aiuto può essere quello di pulire quotidianamente il nostro animaletto con spazzole adeguate.

Spazzole levapelucchi

Certo potrebbe non bastare: nonostante tutto il nostro impegno, infatti, potremmo avere a che fare con divani, poltrone e cuscini sommersi dal pelo. Ma come facciamo a levarlo? Dicevamo delle spazzole: ci sono le cosiddette “levapelucchi”, ovvero dei rulli ricoperti di nastro adesivo: utili sia per ripulire i vestiti che per ripulire i mobili. Una buona alternativa può essere utilizzare del nastro adesivo per imballaggio, avvolgendolo tra le dita (utile anche per letti e divani).

Aspirapolvere

Checché se ne dica, l'aspirapolvere rimane la soluzione più efficace per rimuovere in pochi minuti i peli di cane o gatto. Molti modelli, anche meno recenti, sono infatti attrezzati con accessori specifici per la rimozione della peluria dei nostri animali. Attenzione: come per tutte le cose, ci vuole pazienza e forza di volontà.

Guanti, panni e spugne

Anche i guanti in gomma o i panni in microfibra possono aiutarci a rimettere in sesto la nostra casa: in entrambi i casi vanno inumiditi con un po' d'acqua, e poi passarli sui rivestimenti seguendo un'unica direzione, così da raggruppare i peli e rimuoverli tutti insieme. Per la pulizia dei vestiti è consigliata anche una vecchia spugna: messa in lavatrice, per la sua conformazione attirerà tutti i peli su di sé.

Cattivi odori

Per quanto riguarda i cattivi odori, segnaliamo la possibilità di utilizzare degli specifici deodoranti per ambienti: ce ne sono di tutti i tipi, pensati appositamente per rispettare la salute dei nostri amici a quattro zampe. Parlando infine di lettiere, oltre a pulirla spesso (quasi ogni giorno) una buona strategia potrebbe essere l'utilizzo del bicarbonato.

