Attenti alle luci di Natale: come evitare pericolosi incidenti domestici

“Ogni anno durante il periodo natalizio la cronaca, purtroppo, porta in primo piano numerosi episodi di incendi domestici provocati da luminarie difettose o non a norma. E, talvolta, i roghi non lasciano scampo. Per questo, ogni anno, desideriamo ricordare a tutti che, prima dell’incanto degli addobbi natalizi, dobbiamo preoccuparci della sicurezza delle nostre famiglie”. È l'appello rilanciato da Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul lavoro e Ambiente Vega, che anticipa il vademecum elaborato dagli esperti dell'osservatorio con sede a Mestre e che riassume, in 10 punti, le regole fondamentali da seguire per prevenire gli incendi nelle abitazioni in tutto il periodo festivo.

“Informare la popolazione sui rischi legati agli addobbi luminosi è un dovere – continua Rossato –: l'invito è quello di prestare attenzione e utilizzare il buon senso, con la consapevolezza che ogni nostra azione può riflettersi negativamente sulla sicurezza delle persone, in particolare dei bambini”.

Il vademecum per le luminarie di Natale

Queste le 10 regole dell'Osservatorio Vega Engineering.