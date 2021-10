Come smaltire correttamente i rifiuti ingombranti

Ne abbiamo già ampiamente trattato nella guida dedicata, ma oggi ci occupiamo in particolare di mobili, elettrodomestici e affini, insomma tutto quello che potremmo avere in casa e che, appunto, dobbiamo smaltire per i più svariati motivi, che sia per un trasloco, perché vecchi o usurati, perché non più funzionanti. Anche questi, in gergo, sono definiti rifiuti ingombranti: per chi abita a Brescia, ricordiamo, il servizio è gestito da Aprica (del Gruppo A2A) e oltre alla consegna ad personam all'isola ecologica è possibile prenotare (anche online) il ritiro a domicilio.

Cosa (e quali) sono i rifiuti ingombranti

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si parla quando si tratta di rifiuti ingombranti. Nello specifico, tali rifiuti possono essere

armadi

tavoli

mobili

divani

poltrone

sedie

reti e letti

lampadari

biciclette

asse da stiro

valige e giocattoli di grandi dimensioni.

A questi si aggiungono i cosiddetti RAEE, ovvero i Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: la definizione si riferisce in particolare agli elettrodomestici e affini, ma anche ai vari apparecchi elettronici come computer e dintorni, a loro volta suddivisi in R1 (frigoriferi, congelatori, condizionatori..), R2 (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, piani cottura, forni..), R3 (televisori e monitor) e infine R4 (computer).

Come smaltire i rifiuti ingombranti a Brescia

Per smaltire correttamente i rifiuti ingombranti a Brescia è possibile portarli, se possibile, direttamente all'isola ecologica (ulteriori informazioni a questo link). Oppure prenotare, anche online (info a questo link) il ritiro a domicilio: una volta all'anno è anche gratuita, ma con un ritiro massimo di quattro colli per ciascuna utenza domestica.

Gli operai di Aprica ritireranno direttamente da casa vostra i mobili come armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie e altro, ma anche materassi e piante di arredamento, e ancora i citati rifiuti elettrici ed elettronici. Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata.

