Come scegliere le zanzariere per casa: i migliori modelli

A rullo, a battente, magnetiche, con i chiodini e senza: ecco come districarsi tra le tante offerte e scegliere la migliore zanzariera in commercio

Superato anche il secondo anno di lockdown, e si spera l'ultimo, abbiamo già annunciato (purtroppo) il ritorno delle fastidiosissime zanzare: certo, è un bene che ci siano, annunciano l'estate e fanno felice l'ecosistema, ma le cose buone finiscono qui. Tutto il resto è noia: per questo il tempo stringe, meglio correre ai ripari prima dell'estate e scegliere la migliore zanzariera da installare in casa, per evitare il rischio di trovarsi invasi da insetti e altri animaletti.

Esistono diversi tipi di zanzariere: a rullo, a incasso, a battente, a pannello fisso o scorrevole. Con caratteristiche specifiche come l'antipolline, e pure all'ultimo grido (ma ancora tra le più economiche) come le zanzariere magnetiche, che si aprono e si chiudono in automatico al passaggio di persone e animali.

Come scegliere il materiale

Vale per tutte le cose, anche per le zanzariere: è sempre meglio scegliere materiali di qualità. Sono tre in particolare quelli più diffusi, consigliati e utilizzati:

fibra di vetro: il più resistente;

poliestere: anche questo molto resistente, ha il vantaggio di essere molto malleabile (per adattarsi a ogni finestra);

polietilene: di fatto è una mescola tra plastica e fibra di vetro, perfetta per proteggere ampi spazi (come i pergolati).

Attacco e montaggio: quale scegliere

Oltre al materiale, non è meno importante la scelta del tipo di attacco e il successivo montaggio. Questi i modelli più diffusi:

attacco con adesivo e velcro: è il più semplice, perché basta incollare la parte dura del velcro sull'infisso (senza creare bolle), mentre la parte morbida andrà attaccata direttamente alla zanzariera;

attacco con adesivo e fermagli: come sopra, è un'altra soluzione che permette di non rovinare gli infissi. Vanno attaccati i ganci lungo tutti i bordi, poi prendere le misure e bucare la zanzariera dove serve, applicando infine i fermi;

attacco con chiodini: è la soluzione migliore per chi vuole una zanzariera resistente. I chiodini servono a fissare la zanzariera, che andrà messa un centimetro più in alto rispetto ai bordi, per facilitare l'apertura e la chiusura.

Installare e cambiare zanzariere a Brescia

Di seguito un breve elenco di negozi e aziende di Brescia specializzate nel montaggio, nell'installazione e nella sostituzione di zanzariere. Tra queste Emi Servis in Via Raffaele da Brescia 6 (telefono 030 225795), La Rapida in Vicolo delle Sguizzette 4 (telefono 030 225795), Roll House srl al Quartiere Abba, Traversa Sesta (telefono 030 220694), Toyo Tende in Via Don Filippo Bassi 6 a Nave (telefono 338 9958300), Sicur-Casa in Via Carolina Bevilacqua 12 (telefono 030 2410622), Brescia Chiusure in Via Orzinuovi 59 (telefono 030 8382008).

Per saperne di più