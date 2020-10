Come pulire il parquet

Abbiamo già trattato approfonditamente del parquet, un tipo di pavimentazione in legno che non passa mai di moda, apprezzato e installato anche in tantissime case bresciane: è bene ricordare, comunque, che per le sue stesse caratteristiche – il legno, appunto – è assai più delicato di un pavimento più “tradizionale”, come in cotto, e che è più alto il rischio di graffiarlo o danneggiarlo. Non va dimenticata l'usura naturale dovuta all'inarrestabile scorrere del tempo: vediamo allora come tenere pulito il parquet di casa.

Prima di tutto, la polvere

Prima di lavare il parquet come si deve, è necessario un altro passaggio fondamentale: rimuovere la polvere. Per farlo senza rischi, in particolare di graffi, gli elettrodomestici ideali sono il classico aspirapolvere oppure il robot. Alternativa a costo (quasi) zero: un panno inumidito che oltre a rimuovere la polvere permette al legno di rimanere lucido.

Come lavare il parquet

Ma come lo laviamo il nostro santissimo parquet? Parlando di detersivi, è meglio evitare quelli che contengono ammoniaca perché molto aggressivi, tanto da intaccare la superficie del legno. Meglio rimediare su alcuni prodotti più green, anche fai da te: tra i classici intramontabili, impossibile non citare sale, aceto e limone, da aggiungere in acqua.

Per mantenere il pavimento lucido, anche se il parquet ha ormai qualche anno, il consiglio è utilizzare la cera: in commercio esistono prodotti ad hoc come gli oli rigeneranti (ne bastano poche gocce). La cera la possiamo fare anche in casa: basta far sciogliere, in un pentolino, tre dosi di olio di lino e una dose di cera d'api. In alternativa si può utilizzare anche uno straccio in microfibra.

Come rimuovere i graffi

Il passare del tempo tende a indebolire il legno del parquet: e più questo è usurato, più è facile graffiarlo. E se i graffi ci sono già? Per rimuoverli è possibile utilizzare un pezzo di carta vetrata (di grana fine) per eliminare i segni. Una volta “grattata” ala superficie, potete stendere della vernice (opaca o lucida) con un pennello, così da creare una pellicola resistente e impermeabile ai graffi.

Parquet a Brescia: posa e pulizia

Se invece il parquet avesse bisogno di un intervento più profondo, è sempre possibile rivolgersi a professionisti del settore: nel campo delle pulizia a Brescia segnaliamo Brixia Rinnova in Viale Duca degli Abruzzi (telefono 030 3530808) e Pulidream in Via Giotto (telefono 030 7282945). Per la posa, la manutenzione e la levigatura segnaliamo invece Brescia Parquet a Puegnago del Garda (telefono 0365 1905750) e Solo Parquet in Via Europa a Rovato (telefono 347 6998793).