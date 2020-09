Una stanza in più per la nostra casa: ecco come fare

Nei tempi del Bonus al 110% per la ristrutturazione di casa – ma solo se si rispettano precisi requisiti come il miglioramento dell'efficienza energetica – per tanti bresciani può essere arrivata l'occasione di mettere mano alla propria abitazione, sia per esigenze specifiche (come l'arrivo di un bambino) sia per necessità estetiche. Anche creare una stanza in più non è cosa impossibile: lo si può fare anche con il fai da te (ma fate attenzione che sia tutti in regola con i permessi e lo Sportello edilizia).

Una nuova stanza con opere murarie

Se volessimo creare una parete con opere murarie, salvo conoscenza ed esperienza sul lavoro, è sempre meglio rivolgersi a professionisti o ditte specializzate. In ogni caso, vediamo qualche idea:

Muro in cartongesso: il cartongesso è un materiale versatile, e per questo tra i più usati. Certo non è un isolante sonoro né tanto meno vanta caratteristiche di troppa resistenza: ma proprio per queste sue caratteristiche può essere realizzato in modo facile e veloce (anche con porte e finestre).

Parete in acciaio: fa parte dello stile moderno e minimal, l'acciaio è un materiale molto duttile anche per le varie finiture disponibili (dalla parete lucida a quella cosiddetta “spazzolata). Può diventare un elemento di arredo da fare invidia a ospiti e vicini.

Parete in vetro: parlando di arredamento moderno, anche il vetro è una delle ultime tendenze in ambito di design. Con una parete in vetro è possibile separare bene i nostri spazi senza però sacrificare la luce: tra le tante soluzioni ricordiamo la porta a due ante o quella scorrevole.

Pareti e pannelli senza opere murarie

E' possibile ricavare una nuova stanza anche senza opere murarie: in questo caso i costi sono contenuti, e anche le difficoltà sono ridotte. Anche stavolta, vediamo qualche idea:

Pannelli decorativi: possono essere in legno o in acciaio, un'altra soluzione semplice e veloce per dividere in due anche gli ambienti non particolarmente grandi.

Mobili: anche i mobili possono essere utilizzati per dividere in due la stanza. Tutto si può, basta volerlo: dalla libreria alla cassapanca, fino ai divani.

Tende: le tende sono complementi d'arredo che non stanno bene solo sulle finestre, ma possono diventare degli ottimi accessori per separare gli ambienti. Un consiglio spassionato: meglio le tende in tessuto.

Piante: nel nostro elenco non mancano nemmeno le piante. Realizzare una parete di fiori può essere un modo per creare un ambiente naturale e colorato: le più facili da “arredare” sono le piante rampicanti, poggiate su un supporto.

Ristrutturazioni a Brescia e dintorni

Qualche riga fa abbiamo parlato di professionisti del settore e ditte specializzate: vediamo allora, in caso di necessità, alcune aziende di Brescia e dintorni da contattare per interventi di ristrutturazione. Cominciamo con due aziende della città: Rinnova, in Via Creta 15 (telefono 030 2055531) e Spazio Ristrutturazioni in Via Indipendenza 15 (telefono 030 5356202), e concludiamo con Deldossi in Via dello Spino 15 a Pompiano (telefono 030 9465203).