Ecobonus 2021: come fare per ottenere le detrazioni fino al 90%

Guida utile all'Ecobonus, esteso per tutto il 2021: previste detrazioni per interventi di ristrutturazione fino al 95%

Non c'è solo il Superbonus al 110% per usufruire di agevolazioni e detrazioni per la ristrutturazione degli edifici, casa compresa: la Legge di bilancio 2021, pubblicata alla fine dell'anno, ha infatti prorogato al 31 dicembre 2021 sia le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) che quelle per le ristrutturazioni (Bonus Casa) in relazione, appunto, alle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre di quest'anno.

Che cos'è l'Ecobonus (e come funziona)

Sul fronte Ecobonus, esistono diverse aliquote della detrazione (rimborsabili in dieci anni) in base al tipo di intervento effettuato: purché, ricordiamo, i detti interventi comportino risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. La pratiche per richiedere la detrazione andranno inviate nella sezione dedicata dell'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Sul portale di Enea è inoltre disponibile un vademecum che entra nel merito (e nello specifico) degli interventi per ottenere l'Ecobonus, consultabile a questo link. In estrema sintesi: con l'Econobus è possibile detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall'importa sul reddito (Irpef); la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all'intervento, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso.

Tutti gli interventi con cui ottenere l'Ecobonus

Ma come già per il Superbonus, è sempre meglio rivolgersi ai professionisti del settore. Ma per cominciare a capire di cosa stiamo parlando, sono questi gli interventi che consentono l'accesso all'Ecobonus, con le relative aliquote di detrazione: