Dimmi che pavimento hai e ti dirò chi sei. Mattonelle, parquet e legno sono in grado di cambiare completamente la personalità di una stanza e dell'appartamento intero. La scelta della posa di uno specifico pavimento, però, deve tenere conto non solamente delle necessità estetiche, ma anche e soprattutto di esigenze strutturali. Ecco dunque una pratica guida per capire qual è l'opzione che fa per voi. Materiale, colore, texture, esposizione alla luce, suggestioni tattili, prezzo. Questi i parametri attraverso cui scegliere l'utilizzo di una determinata pavimentazione in una stanza, senza dimenticarci di chi la vive (soprattutto quando ci sono i bambini). Vediamo una rassegna dei materiali più richiesti.

Sempre eleganti con il marmo

Se si parla di eleganza, impossibile non citare il marmo: attenzione però, è molto costoso a partire dall'acquisto fino al trasporto e alla posa. Ma se questo non ci spaventa, possiamo scegliere tra differenti colorazioni: il bianco, il rosa, il verde e perfino il blu. Celebre in tutto il mondo è il brescianissimo marmo di Botticino.

Resina: facile e resistente

Facile da posare ma soprattutto resistente, la resina può essere il materiale adatto per risparmiare (anche in manutenzione). In realtà ne esistono due tipologie: la resina epossidica, impermeabile e resistente all'usura, e il cemento resina (anche questo impermeabile, si usa soprattutto in cucina).

Lo stile rustico del cotto

Il pavimento in cotto (che si accompagna a uno stile rustico) è un materiale durevole, noto per mattonelle prevalentemente quadrate negli ultimi anni sostituite da forme e dimensioni diverse. E' realizzato con argilla impastata con l'acqua: le proprietà e il colore dipendo dalla qualità della materia prima e dalla finezza della macinazione.

Gres: resistente e duraturo

Torniamo a parlare di gres: un materiale molto resistente (e duraturo) che ha la caratteristica di imitare materiali differenti come pietra o legno (senza dimenticare il gres porcellanato). E' adatto a ogni ambiente della casa, disponibile in piastrelle di differenti dimensioni (anche per il bagno e la cucina).

Parquet: ambiente caldo e raffinato

Passano gli anni, ma il parquet non passa mai di moda: disponibile in diverse tonalità si adatta a ogni tipo di arredamento, dal classico al moderno. Può essere utilizzato sia in ambienti di grandi dimensioni che in case più piccoli: tra le sue caratteristiche, ricordiamo, la capacità di trattenere il caldo in inverno e il fresco in estate.

Casa green con il bambù

Nei tempi in cui il “green” va proprio di moda, non va dimenticato il pavimento in bambù: si caratterizza per le sue profonde venature, ma anche per la sua stoica resistenza al passare del tempo. Gli ambienti preferiti? Il bagno e la cucina.

Gli specialisti del pavimento

Per concludere, ecco alcuni utili indirizzi di alcuni specialisti bresciani della pavimentazione di casa (e non solo), a cui rivolgersi per informazioni, consigli e perché no anche un bel preventivo. Solo per citarne alcuni, a Brescia: Ceretti Pavimenti in Via Sebino 38 (telefono 030 3757727), Pavimenti Scorrano in Via Enrico Ferri 83 (telefono 030 362131), Tempini 1921 al Borgo Wuhrer (telefono 030 3690411).

