Bonus Green 2022, fondi per 2,2 miliardi: come ottenere le detrazioni

Non sono più una novità, purtroppo, i sostanziosi rincari in bolletta per gas e luce: ad oggi si stimano aumenti del 55,6% per la luce e del 41,8% per il gas. Anche per questo la Legge di bilancio, su cui pesano (e non poco) i fondi del Pnrr, contiene focus specifici sul fronte energetico: in particolare, sono previsti importanti investimenti rivolti ad aumentare la quantità di energia derivante della fonti rinnovabili in Italia, anche a favore dei privati. Rientrano in questa categoria i Bonus Green 2022 per le energie rinnovabili, compresa la proroga dell’Ecobonus. Vediamo quali sono (e come funzionano) con questa guida, redatta dal team di energia-luce.it.

Bonus Green per i pannelli solari

Con questo bonus vengono aumentati i fondi a 2,2 miliardi di euro per il Bonus Green, che include principalmente l'acquisto e l'installazione dei pannelli solari e i micro generatori di energia. Questo bonus serve per aiutare a raggiungere la nuova soglia di energia, utilizzata per gli immobili che vengono ristrutturati e di nuova costruzione, che dal prossimo anno si alzerà ad almeno il 60% del totale.

Benefici fiscali del bonus

Per quanto riguarda il Bonus per i pannelli fotovoltaici saranno disponibili delle detrazioni IRPEF per coloro che li acquisteranno. Tali detrazioni si compongono con un 50% del valore del prodotto che vanno distribuite in 10 anni. Oltre a ciò l'IVA sugli impianti è stata abbassata al 10% e si può anche fare richiesta che si abbassi al 4% nel caso si stia costruendo una nuova casa, ma in questo caso non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale sull'IRPEF.

Ad esempio: se si dovesse comprare un impianto fotovoltaico da 20.000 euro, con inclusa l'installazione e l'IVA al 10%. La detrazione fiscale pari al 50% sarebbe di 10mila euro. Questi verranno poi successivamente rateizzati per 10 anni per una detrazione sull'IRPEF annuale che si calcola come 10.000€/10 anni = 1.000 euro sottratti ogni anno.

Proroga Ecobonus 2021

L’Ecobonus, già introdotto nel 2021, viene prorogato fino al 2024 senza sostanziabili modifiche. Questo bonus permetterà ottenere ancora per i prossimi tre anni delle detrazioni fiscali che vanno dal 50% al 65% per le singole abitazioni e fino al 75% per gli interventi che riguardano intere strutture condominiali. I benefici riguarderanno tutte quelle operazioni di riqualificazione che vadano a migliorare la classe energetica di un immobile come caldaie, impianti di climatizzazione, infissi, isolamento termico e molto altro.

Il metodo per ottenere questo bonus rimane lo stesso dell'anno precedente e può essere ottenuto sostanzialmente in tre modi diversi:

cessione del credito d'imposta a enti finanziari;

rimborso in 10 anni previa comunicazione su modulo 730;

sconto in fattura del fornitore.

In ogni caso però è necessario comunicare la richiesta sul sito del ministero della transizione economica entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori.