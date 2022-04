Cose di casa: l'armadio a muro per il corridoio

La potremmo chiamare la rubrica “cose di casa”: trucchi, consigli e suggerimenti per ottimizzare al meglio gli spazi della nostra abitazione. Un'idea intrigante può essere quella di realizzare un armadio a muro nel corridoio: ovvero un armadio che invece di occupare la superficie calpestabile sia comunque comodo e funzionale approfittando di uno “scavo” proprio dentro alle pareti. Non è cosa da tutti i giorni, sia chiaro: è un vero e proprio intervento di ristrutturazione. Quindi mettete in disparte martello e scalpello, almeno stavolta: alzate la cornetta e affidatevi ai consigli di un professionista. Per ciascuna soluzione, ricordiamo, è possibile realizzarla anche su misura.

Armadio a scomparsa

Ma vediamo ora alcune delle soluzioni più “in” per quanto riguarda gli armadi a muro in casa. Cominciando dal celebre armadio a scomparsa, che di fatto è l'opzione più gradita dagli italiani. Si tratta di un armadio che quasi non si vede: si compone di una struttura solida, ricavata appunto all'interno del muro, che si completa con ante scorrevoli che nascondono alla vista il contenuto. Consigli sui colori: meglio utilizzare la stessa palette delle pareti.

Armadio a specchio

Adatto ai vanesi e non solo, l'armadio a specchio serve anche a dare la giusta luminosità agli spazi più stretti e angusti, allo stesso tempo garantendo un rinnovato senso di profondità. Le superfici riflettenti, infatti, hanno la caratteristica di far sembrare gli ambienti più ampi di quello che sono. A livello strutturale non cambia molto rispetto agli armadi a scomparsa: la differenza sostanziale riguarda appunto lo specchio montato sulle ante.

Armadio in cartongesso

Una variante sicuramente più economica è l'armadio in cartongesso. E' più facile da realizzare, anche con il fai da te. Di fatto con il cartongesso saremo noi a dare forma alla struttura “portante” del nostro nuovo armadio a muro. Il cartongesso diventa quindi l'elemento che ci permetterà di creare anche mensole, cassetti e chi più ne ha, più ne metta. E per chi avesse qualche spazio in più, ma un budget comunque ridotto, perché non pensare anche a una cabina armadio.

