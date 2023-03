Pizzeria e negozio di scarpe, assalto con un tombino: via coi soldi

Su Instagram le foto delle vetrine distrutte, poi la buona notizia: "Sistemata", pubblica Hula Hoop Shoes sulla sua pagina ufficiale. Il negozio di scarpe di Rezzato - al centro commerciale Cristallo - è stato vittima di un assalto notturno, addirittura con un tombino: lo stesso modus operandi per il colpo (purtroppo riuscito) anche alla vicina pizzeria La Pizzarella.

Furti con tombino

E' successo nella notte tra lunedì e martedì: malviventi, per ora ignoti, si sono fatti largo nelle due attività commerciali utilizzando due tombini per sfondare ingresso e vetrine. In pizzeria hanno messo tutto a soqquadro e svuotato la cassa: all'interno c'erano centinaia di euro in contanti. Non avrebbero trovato soldi, invece, al negozio Hula Hoop: si sono dunque allontanati rubando vari scatoloni di scarpe. Indagano i carabinieri.