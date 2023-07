Nessun ferito grave, un solo intossicato e in modo lieve, ma un capannone distrutto, così come materiali, attrezzature, documenti: danni incalcolabili per l'incendio alla sede del Cipiesse di Rezzato. L'allarme in Via Giovanni Prati è scattato poco dopo le 18: non è chiaro cosa possa aver scatenato il furioso incendio. Tempo pochi minuti e la zona era presidiata dai Vigili del Fuoco - arrivati con diverse squadre coordinate dal comando provinciale -, dai Carabinieri e dalla Polizia Locale: sul posto anche ambulanze del Van Nuvolento e di Bresciasoccorso.

Il lavoro dei pompieri è proseguito fino a notte inoltrata. Le operazioni di spegnimento, assai complicate, non hanno potuto impedire che le fiamme divorassero le pareti e parte della copertura: testimoni riferiscono di un consistente crollo. Il definitivo colpo di grazia all'edificio, che già era stato danneggiato (poco) dal maltempo.



Distrutta la sede del Cipiesse

Una "botta" durissima per il gruppo Cipiesse, in attività dal 1979 (da 30 anni nell'attuale sede di Rezzato: vi lavorano fino a 30 dipendenti) e ancora guidato da Santo Bertocchi, specialisti nell'organizzazione di eventi, concerti e spettacoli, consulenze e allestimenti, insomma tutto quello che serve per il mondo della musica e dello spettacolo. La preoccupazione è condivisa: la colonna di fumo che si è levata in cielo era visibile dalla città e da tutti i paesi dell'hinterland, fino a chilometri di distanza. Da quel che si apprende, la distruzione è quasi totale, i danni come detto incalcolabili.