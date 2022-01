Una raccolta fondi per i 5 amici morti nello schianto: già donati più di 10mila euro

Più di 500 donazioni in poco più di due giorni, e oltre 10mila euro già raccolti: sono i numeri, aggiornati a martedì mattina, della campagna lanciata su gofundme.com dagli amici di Irene Sala, Dennis Guerra, Salah e Imad Natiq, Imad El Harram, ossia le vittime della strage di sabato sera sulla Ss45bis, a Rezzato. Tutti e cinque sono morti sul colpo a seguito del terribile schianto con un pullman: già celebrati domenica i funerali dei cugini Natiq e di El Harram, che saranno sepolti in Marocco, sono invece in programma martedì pomeriggio le cerimonie per Irene Sala e Dennis Guerra.

La raccolta fondi

“Per Dennis, Salah, Imad, Irene e Imad Natiq”: questo si legge sulla nota piattaforma di fundraising. L'iniziativa è stata organizzata da Yassin Kouisi, amico dei cinque ragazzi ed ex fidanzato di Irene: “Stiamo raccogliendo fondi per le famiglie di questi ragazzi – scrive Yassin – al fine di poter sollevare, anche solo poco, il morale dei genitori e far qualcosa per non restare con le mani in mano. Vi preghiamo di aiutarci a sostenere queste famiglie in questo momento difficile”.

Come detto, ad oggi si contano più di 500 donazioni e oltre 10.300 euro raccolti: saranno messi a disposizione delle famiglie per l'organizzazione dei funerali, e per sostenere le spese dei prossimi mesi. Anche sul territorio è nata una raccolta fondi spontanea, che coinvolge le tre associazioni islamiche della zona: l'associazione Es Salam di Vestone, l'associazione Luce di Odolo, il Centro culturale islamico del Garda e della Valsabbia di Vobarno.