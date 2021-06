"Un sogno in affitto": il reality show entra nelle ville più belle del Lago di Garda

“Un sogno in affitto” sbarca sul lago di Garda: la seconda puntata della seconda stagione del celebre reality in onda su Sky (sia on demand che in programmazione, ma anche in streaming su Now) è infatti ambientato tra le rive del Benaco, in tre location da favola a Desenzano, Sirmione e Gardone Riviera. Lo show, ricordiamo, è capitanato da Paola Marella, architetta milanese ed ex agente immobiliare, ma ormai conosciutissima come conduttrice televisiva.

Come funziona "Un sogno in affitto"

La trasmissione, episodio dopo episodio, si sposta lungo la penisola, alla scoperta di ville settecentesche e antichi casali, attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare e splendidi appartamenti nel cuore delle città. Ad ogni puntata Paola Marella entrerà in tre dimore dello stesso territorio, raccontandone la storia (anche dal punto di vista architettonico) e visitandone gli ambienti.

Per gli appassionati, c'è da strabuzzare gli occhi: saloni elegantissimi, camere da letto maestose, sale da bagno hollywoodiane e incredibili giardini, raccontando i dettagli più incredibili di queste vere case da sogno ma anche le bellezze del territorio. Solo per citare alcune destinazioni della nuova stagione: da Venezia a Courmayeur, dalle Langhe al lago di Garda, fino a due angoli incantevoli della Sicilia come Taormina e Noto.

Il viaggio di Paola Marella sul Garda

Il viaggio sul Benaco si è fermato in paradiso, alla scoperta di Villa Giustiniani a Sirmione, Villa Angela a Desenzano e ancora una super-villa del resort Eden di Gardone. Nel programma realizzato da Milano Produzioni, Paola Marella sarà accompagnata ogni volta da un ospite diverso, tra i volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo: nella puntata inaugurale è toccato a Filippo Magnini, per il tour gardesano invece è la volta del comico romano Gabriele Cirilli.

Quando (e dove) andrà in onda

“Un sogno in affitto”, ricordiamo, va in onda ogni giovedì alle 22.20 su Sky Uno (canale 108, sul digitale terreste 455) ma è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go (su smartphone, tablet e pc) e in streaming su Now. Paola Marella e il suo ospite, al termine dell'episodio, sceglieranno la dimora preferita: ma nel frattempo, come detto, andranno in giro alla ricerca di posti incantevoli “per scoprire e riscoprire l'Italia gustandola appieno sotto tutti i punti di vista, per regalare l'emozione di una vera vacanza da sogno”. Anche per il lago di Garda, un'ottima pubblicità.